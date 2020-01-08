Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота, - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

В пресс-службе СНБО подтвердили информацию о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Также по поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.