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В Офисе Президента отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран.
Об этом говорится в сообщении на сайте ОП.
На рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, «не стоит манипулировать информацией».
— Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы, - добавили в ОП.
Сейчас проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь.
— Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты, - подчеркнули в ОП.
Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.
9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.
В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.
Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.
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В Офисе Президента отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран.
Об этом говорится в сообщении на сайте ОП.
На рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, «не стоит манипулировать информацией».
— Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы, - добавили в ОП.
Сейчас проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь.
— Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты, - подчеркнули в ОП.
Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.
9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.
В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.
Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.