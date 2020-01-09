В Офисе Президента отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Исламской Республике Иран.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОП.

На рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, «не стоит манипулировать информацией».

— Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы, - добавили в ОП.

Сейчас проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь.

— Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты, - подчеркнули в ОП.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Напомним, 9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.