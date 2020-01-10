США ввели новые санкции в отношении экспорта металла в Иран и против 8 иранских чиновников после обстрелов американских военных баз в Ираке.

Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает CNBC.

«Мы прекратим поддержку иранского режима на миллиарды долларов и мы продолжим обеспечивать соблюдение других прав», — сказал он.

Под новые ограничения попали текстильный, горнодобывающий и сталелитейный сектора экономики.

Санкции ввели в отношении 17 компаний, которые занимаются добычей и экспортом иранского металла, и восьми иранских чиновников, в том числе главы Совета национальной безопасности страны и заместителя командующего вооруженных сил, которые могут быть причастны к ударам по базам в Ираке.

В свою очередь госсекретарь США Помпео подчеркнул, что Иран должен сделать выбор между благосостоянием своего народа и финансированием Хизбаллы и других ополченцев.

Напомним, в ночь на 8 января Иран осуществил ракетный удар по американским военным объектам в Ираке.

После атаки министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил в своем в Twitter, что это была реакция на убийство генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020 года он погиб в Багдаде в результате авиаудара США.

Напомним также, что самолет Боинг-737 Международных авиалиний Украины разбился после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни в окрестностях Тегерана.