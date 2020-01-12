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Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокую печаль и соболезнования по поводу катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране, в результате которой погибли 176 человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление королевы в адрес генерал-губернатора Канады.
— Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная трагедия, - заявила королева Елизавета II.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Также, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч гривен помощи.
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Королева Великобритании Елизавета II выразила глубокую печаль и соболезнования по поводу катастрофы украинского пассажирского самолета в Иране, в результате которой погибли 176 человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление королевы в адрес генерал-губернатора Канады.
— Наши мысли и молитвы вместе с народом Канады, который понес такие страшные потери. И выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, близким и коллегам всех канадцев и, конечно, граждан других государств, которые погибли, и многим другим, кого задела эта ужасная трагедия, - заявила королева Елизавета II.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Также, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе по 200 тысяч гривен помощи.