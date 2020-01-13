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Президент Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить полномочия.
Эту информацию он подтвердил «Интерфаксу».
— Да, я ушел, — сказал Хаджимба.
На вопрос об участии во внеочередных выборах президента Абхазии он сказал: «Жизнь покажет».
Между тем, глава оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба сообщил «Интерфаксу», что согласно Конституции Абхазии, в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр. Должность премьера Абхазии сейчас занимает Валерий Бганба.
Напомним, 9 января в оккупированной Россией Абхазии сотни оппозиционных протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требовали от «президента» Рауля Хаджимба уйти в отставку. Рауль Хаджимба ранее заявлял, что не планирует соглашаться на отставку, к которой его призвал местный «парламент» и участники акций протеста.
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить полномочия.
Эту информацию он подтвердил «Интерфаксу».
— Да, я ушел, — сказал Хаджимба.
На вопрос об участии во внеочередных выборах президента Абхазии он сказал: «Жизнь покажет».
Между тем, глава оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба сообщил «Интерфаксу», что согласно Конституции Абхазии, в связи со сложением полномочий Хаджимбой обязанности главы республики должен исполнять премьер-министр. Должность премьера Абхазии сейчас занимает Валерий Бганба.
Напомним, 9 января в оккупированной Россией Абхазии сотни оппозиционных протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требовали от «президента» Рауля Хаджимба уйти в отставку. Рауль Хаджимба ранее заявлял, что не планирует соглашаться на отставку, к которой его призвал местный «парламент» и участники акций протеста.