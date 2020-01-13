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В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не будут проводить брифинг в связи со смертью мужчины от бешенства после укуса бездомной собаки.
Об этом НикВести сообщил Юрий Багярнцев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
Как известно, в воскресенье вечером, 12 января от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила бездомная собака в Николаевской области. Днем ранее, 11 января мужчину госпитализировали в больницу.
— Брифинг не планируется. Вся информация, которую мы можем сообщить уже опубликована на официальном сайте облздрава. Вся остальная информация имеет статус служебной и не подлежит обнародованию, - сказал Юрий Багрянцев.
На вопрос корреспондента, возможно, такой брифинг проведет Николаевская областная государственная администрация, так как с ликвидацией последствий случаев бешенства у животных связан не только облздрав, но и другие органы, в пресс-службе ответили, что проведение такого брифинга также не планируется.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 ноября 2019 года, все учреждения здравоохранения Николаева обеспечены вакциной для профилактики бешенства.
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В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не будут проводить брифинг в связи со смертью мужчины от бешенства после укуса бездомной собаки.
Об этом НикВести сообщил Юрий Багярнцев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
Как известно, в воскресенье вечером, 12 января от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила бездомная собака в Николаевской области. Днем ранее, 11 января мужчину госпитализировали в больницу.
— Брифинг не планируется. Вся информация, которую мы можем сообщить уже опубликована на официальном сайте облздрава. Вся остальная информация имеет статус служебной и не подлежит обнародованию, - сказал Юрий Багрянцев.
На вопрос корреспондента, возможно, такой брифинг проведет Николаевская областная государственная администрация, так как с ликвидацией последствий случаев бешенства у животных связан не только облздрав, но и другие органы, в пресс-службе ответили, что проведение такого брифинга также не планируется.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 ноября 2019 года, все учреждения здравоохранения Николаева обеспечены вакциной для профилактики бешенства.
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
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