В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации не будут проводить брифинг в связи со смертью мужчины от бешенства после укуса бездомной собаки.

Об этом НикВести сообщил Юрий Багярнцев, руководитель пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Как известно, в воскресенье вечером, 12 января от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила бездомная собака в Николаевской области. Днем ранее, 11 января мужчину госпитализировали в больницу.

— Брифинг не планируется. Вся информация, которую мы можем сообщить уже опубликована на официальном сайте облздрава. Вся остальная информация имеет статус служебной и не подлежит обнародованию, - сказал Юрий Багрянцев.

На вопрос корреспондента, возможно, такой брифинг проведет Николаевская областная государственная администрация, так как с ликвидацией последствий случаев бешенства у животных связан не только облздрав, но и другие органы, в пресс-службе ответили, что проведение такого брифинга также не планируется.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 ноября 2019 года, все учреждения здравоохранения Николаева обеспечены вакциной для профилактики бешенства.