Владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к главе фракции «Слуга народа», Секретарю Национального инвестиционного совета николаевцу Давиду Арахамии с просьбой помочь наладить контакт с Генеральной прокуратурой для решения вопроса ареста имущества предприятия.

Об этом Василий Капацына заявил сегодня, 15 января, во время своей пресс-конференции.

— Давиду (Арахамии, - прим.) надо было бы вступиться за украинских, николаевских корабелов. Он же николаевец. Но его пока не видно, - сказал Василий Капацына.

Василий Капацына, владелец завода "Океан"

Через некоторое время, отвечая на вопросы журналистов, бизнесмен сообщил, что в связи с ситуацией вокруг завода ни один из народных депутатов Украины, представляющих интересы жителей Николаевской области, не связался с ним. Он выразил надежду, что Давид Арахамия поможет ему «спасти завод».

— К сожалению, по телефону со мной никто не связывался. Но я надеюсь, что меня услышит Давид Арахамия. Он все время обещает помнить свою малую родину, Николаев. Пусть он мне поможет контактировать с Офисом Генерального прокурора, и я найду ответы на все вопросы. Мы еще можем спасти завод, если вот это безобразие остановим, - рассказал Василий Капацына.

Как известно, вчера, 14 января, Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.