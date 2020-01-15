Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности» и передает свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Распоряжение, подписанное Кадыровым, датировано 13 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, ссылка на которую есть в документе, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Президент России Владимир Путин выступает за назначение Государственной Думой премьер-министра Российской Федерации, но с сохранением за президентом права увольнять его.