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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.
Об этом в четверг, 16 января, он сказал в обращении, которые опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
— С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки, – сказал Алексей Гончарук.
По его словам, главная цель работы нынешней команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и «договорняков». Гончарук выразил уверенность в в итоговой победе.
— Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 миллиардов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике, – резюмировал премьер.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что против президента и правительства Украины ведется целенаправленная кампания после публикации якобы запись его разговора с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой.
Об этом в четверг, 16 января, он сказал в обращении, которые опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
— С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки, – сказал Алексей Гончарук.
По его словам, главная цель работы нынешней команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и «договорняков». Гончарук выразил уверенность в в итоговой победе.
— Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 миллиардов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике, – резюмировал премьер.
Напомним, ранее в сети была опубликована якобы запись разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы НБУ Екатериной Рожковой. Из разговора следует, что Алексей Гончарук просил помочь объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию с укреплением гривны.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждает, что опубликованный разговор просто «склейка» ряда записей, хотя и не отрицает, что на аудио был голос Алексея Гончарука.