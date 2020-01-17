Ассоциация судостроителей Украины «Укрсудпром» требует снять арест с завода «Океан». Об этом свидетельствует соответствующее письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского от 16 января за подписью президента Ассоциации Виктора Лисицкого.

В «Укрсудпроме» возмущены кампанией по дискредитации лидера европейского судо- и кораблестроения – завода «Океан» – которая, по их мнению, развернулась на фоне наложения ареста на имущество завода по инициативе Офиса Генерального прокурора при сомнительных обстоятельствах.

Как известно, 14 января Офис Генерального прокурора сообщил о том, что Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры арестовал имущественный комплекс ликвидированного ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» с целью «сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения».

«Корабелы Украины крайне возмущены попытками некоторых чиновников (начиная с Офиса Генерального прокурора) нагло захватить самый современный судостроительный завод «Океан», которые уже больше года демонстрирует всему миру быстрый рост объемов строительства суперсовременных, особенно привлекательных для судовладельцев судов. И кораблей для ВМС также! Ведь за последние пару лет «Океан» быстрыми темпами возрождает численность высококвалифицированных корабелов и наращивает портфель заказов», - говорится в письме.

В «Укрсудпроме» обратились к президенту с требованием снять арест с имущественного комплекса завода «Океан» и «прекратить разрушение репутации города корабелов Николаева и Украины как морского судостроительного государства».

Также в Ассоциации потребовали провести расследвание, с какой целью и по чьему указанию был наложен арест на имущественный комплекс завода «Океан». А также расследовать возможное влияние спецслужб и граждан Российской Федерации на действия сотрудников Офиса Генерального прокурора по наложению ареста на имущество завода «Океан» с целью уничтожения стратегического предприятия.

владелец Николаевского судостроительного завода «Океан», бизнесмен Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.