Свалка на улице Сенной в Николаеве, фото 5 января

Активисты «Партии Шария» в Николаеве пообещали свезти под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.

Об этом говорится в видеоблоге Анатолия Шария, опубликованном сегодня, 17 января.

Как известно, в начале января жители Николаева жаловались на стихийную свалку, образовавшуюся на дороге по улице Сенной в районе Центрального рынка. Спустя неделю Администрация Заводского района отчиталась о том, что убрала мусор, а на месте свалки установили 8 контейнеров для сбора ТБО. При этом, как сообщили в «Партии Шария», стихийная свалка на Сенной образовалась снова.

Анатолий Шарий заявил, что активисты его партии в Николаеве собираются через неделю привезти этот мусор к мэрии Николаева, если чиновники не решат проблему.

— Там живут люди, много домов, они ходят через центр, им не нравится, что там эта долбанная стихийная свалка. Почему она произошла? Потому что там существует стихийная торговля. Стихийная торговля, и вот эти торговцы потом несут и просто сбрасывают все. Власть не хочет ничего с этим решать, потому что есть предположение, что к деятельности полулегальных рынков причастны как раз те люди, которые должны решать эту проблему. Мы решили ее сами решить: Мы даем власти, а конкретно мэру, одну неделю на решение этого вопроса. Я слышал, не знаю, правда это или нет, и вполне возможно, что этого не случится, что мои активисты, но это не точно, готовы привести весь мусор под горадминистрацию. Я осуждаю эти действия. Хотя, с другой стороны, может быть, я считаю, что эти действия правильные. Потому что если вы не хотите войти в положение людей, которые вынуждены нюхать этот мусор, то нюхайте его сами, свиньи. Неделя, с сегодняшнего дня. Есть много партий, есть партии, которые прошли в парламент, есть ВО «Свобода», ОПЗЖ, прочие, не буду всех перечислять, но есть партия, которая не прошла в парламент, не прошла никуда на местных, потому что еще не было местных, это «Партия Шария», до выборов хрен знает сколько, нам все равно на выборы, нам не все равно, как живут люди. Поэтому мы будем работать, - сказал Анатолий Шарий.

Уже после публикации Анатолием Шарием своего видеоблога глава Николаевской областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук опубликовала видеозапись, на которой видно свалку на улице Сенной.

— Так как сегодня Анатолий Шарий выпустил видео касаемо Николаева, чтобы наш мэр не придумывал и не говорил, как у нас все хорошо, мы на всякий случай покажем, что происходит здесь и сегодня, 17 числа. Это вам по поводу того, что они все сделали, мусора больше нет, они ценят и заботятся о нас, экология forever… Неделя! - сказала Татьяна Кравчук.

В политической партии сообщили, что намерены 24 января в 15:00 провести акцию «Хватит кормить нас мусором».

«Свалка на пересечении Андреева-Палагнюка и Сенной - яркий пример, олицетворяющий проблему с вывозом мусора в Николаеве. Мы видим, что обращения местных жителей зачастую остаются без внимания либо реакция чиновников выходит очень запоздалой. Мы считаем, что вывоз мусора - это вопрос не только эстетического вида города, но и здоровья и жизни горожан. Поэтому, 24 января в 15-00 часов, Партия Шария в Николаеве приглашает всех желающих принять участие в акции «Хватит кормить нас мусором». Давайте объясним мэру и нашим чиновникам, что нам надоел бардак и свалка, в которую стремительно превращается город. Акция начнется на пересечении улиц Андреева-Палагнюка и Сенной, а где она закончится, зависит только от мэра», - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Николаевской областной организации «Партии Шария» пообещали следить за ходом расследования дела о возможной растрате бюджетных средств при ремонте Соборной площади в Николаеве.