В Офисе генерального прокурора Украины повторно потребовали от Ирана передать «черные ящики» сбитого самолета украинских авиалиний.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

— В пятницу, 17 января 2020 года, Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины», – сказано в сообщении.

При этом также отмечается, что в обращении затронут вопрос активизации международного сотрудничества при расследовании авиакатастрофы украинского самолета.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран - Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.