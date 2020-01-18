Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что государство выплатит по 19 тысяч долларов семьям своих граждан, погибших при крушении украинского самолета.

Об этом сообщает Голос Америки.

— В качестве первого шага правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тысяч долларов (канадских — прим.) за каждую жертву, на затраты по организации похорон и переездов, — сказал он.

Отметим, по сегодняшнего курсу 25 тысяч канадских долларов — около 19 тысяч американских.

Как отметил Трюдо, в данный момент страна все еще ожидает компенсаций семьям погибших от Ирана.

— Это уникальная и беспрецедентная ситуация, возникшая из-за международных санкций, наложенных на Иран и трудностей, которые они несут для этих семей. Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас, — заявил премьер-министр.

В то же время Трюдо подчеркнул, что полная сумма компенсаций, выплачиваемых в дальнейшем Ираном, пойдет непосредственно семьям погибших.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран - Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).

11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.