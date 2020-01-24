Депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев предложил назначить секретарем комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии Светлану Таранову.

Об этом стало известно в ходе заседания земельной комиссии сегодня, 24 января, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, 21 января 2020 года во время заседания земельная комиссия Николаевского горсовета приняла решение снять с депутата Андрея Яковлева обязанности секретаря комиссии и назначить на эту должность депутата Сергея Жайворонка.

Стоит отметить, что за данное решение проголосовали 7 человек, что составляет минимальное большинство комиссии. Однако, в связи с тем, что депутаты Светлана Таранова и Светлана Кучкарова отозвали свои голоса за назначение Сергея Жайворонка секретарем комиссии, на указанной должности остался Андрей Яковлев. При этом, Управлению аппарата Николаевского горсовета не предоставили надлежащим образом оформленный и подписанный протокол заседания земельной комиссии, на котором в должности секретаря был избран Жайворонок.

Депутат Андрей Яковлев предложил вместо него назначить секретарем земельной комиссии Светлану Таранову. По его мнению, она является достойной кандидатурой и «сможет выровнять работу комиссии в полезном для города направлении».

— Уверен в том, что секретарь комиссии является элементом сдержек в системе противовесов. Учитывая сложившиеся обстоятельства, поддерживаю необходимость смены секретаря комиссии и прошу - пока еще на правах действующего секретаря комиссии - внести на рассмотрение членов комиссии вопрос о замене секретаря на Таранову Светлану. Считаю, что эта кандидатура будет оптимально и взвешенной для того, чтобы комиссия работала максимально эффективно, открыто и законно. Меня сложно упрекнуть в дружбе со Светланой, равно, как и ее со мной, поэтому в данном случае назвать меня заангажированным в этом вопросе достаточно сложно. Считаю, что только вот этот кандидат сможет выровнять работу комиссии в полезном для города направлении, - сказал Андрей Яковлев.

Однако после такого предложения, на голосование был поставлен вопрос об избрании секретарем земельной комиссии Сергея Жайворонка. В результате за принятие данного решения проголосовали 7 человек.

Напомним, что депутат Андрей Яковлев назвал проведенную земельную комиссию попыткой отдельных депутатов «устроить под конец каденции деребан» в Николаеве.

На комиссии, в частности, было принято решение согласовать установку и продление срока аренды для торговых киосков в сквере «Цветочный» возле рынка, принадлежащего дочери депутата Николаевского горсовета Анатолия Дюмина.

Также комиссия согласовала выделение земли в сквере «Подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС» для фирмы «Глобус-Плюс» депутата Владимира Евтушенко под строительство развлекательного центра.

Кроме того, по инициативе депутата Светланы Кучкаровой, на комиссии был положительно рассмотрен вопрос о землеотводе на пляже в микрорайоне Намыв под обслуживание бара, принадлежащего депутату горсовета Владимиру Садыкову.