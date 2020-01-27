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Немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
— Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали, - сообщил Юрий Голик.
По его словам, в DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как известно, Алексей Гончарук сообщил, что Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Позже стало известно, что национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».
Немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
— Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали, - сообщил Юрий Голик.
По его словам, в DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.
Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
Как известно, Алексей Гончарук сообщил, что Украина в рамках Меморандума о взаимопонимании передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Позже стало известно, что национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление «Укрзалізницю».