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Окружной суд Бургаса арестовал украинца Алексея Левина, подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщает болгарское издание Флагман.
42-летнего украинца взяли под стражу на 40 дней. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы он оставался под стражей до его экстрадиции в Украину.
Сам Алексей Левин просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем — он перенес четыре операции на сердце.
Напомним, 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Алексея Москаленко (Левина).
Он изменил внешность, поэтому его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
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Окружной суд Бургаса арестовал украинца Алексея Левина, подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщает болгарское издание Флагман.
42-летнего украинца взяли под стражу на 40 дней. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы он оставался под стражей до его экстрадиции в Украину.
Сам Алексей Левин просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем — он перенес четыре операции на сердце.
Напомним, 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Алексея Москаленко (Левина).
Он изменил внешность, поэтому его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.