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Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев прокомментировал заявления директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны и призвал николаевцев пользоваться услугами аэропорта в Херсоне из-за большего количества направлений.
На своей странице в социальной сети Facebook глава ОГА прокомментировал заявления Федора Барны и пожелал аэропорту «Николаев» удачи.
— Желаю удачи Николаевскому аэропорту и приглашаю всех николаевцев воспользоваться рейсами, в том числе лоукостеров, из аэропорта «Херсон», – написал Юрий Гусев.
Стоит отметить, что на сегодняшний день с аэропортом в Херсоне сотрудничают такие авиакомпании, как «Международные авиалинии Украины», «Ryanair», «Turkish Airlines», а также «SkyUp Airlines», которые совершают рейсы в Киев, Стамбул, Краков, Катовице и Шарм-эль-Шейх.
Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.
В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.
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Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев прокомментировал заявления директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны и призвал николаевцев пользоваться услугами аэропорта в Херсоне из-за большего количества направлений.
На своей странице в социальной сети Facebook глава ОГА прокомментировал заявления Федора Барны и пожелал аэропорту «Николаев» удачи.
— Желаю удачи Николаевскому аэропорту и приглашаю всех николаевцев воспользоваться рейсами, в том числе лоукостеров, из аэропорта «Херсон», – написал Юрий Гусев.
Стоит отметить, что на сегодняшний день с аэропортом в Херсоне сотрудничают такие авиакомпании, как «Международные авиалинии Украины», «Ryanair», «Turkish Airlines», а также «SkyUp Airlines», которые совершают рейсы в Киев, Стамбул, Краков, Катовице и Шарм-эль-Шейх.
Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.
В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов