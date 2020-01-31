Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев прокомментировал заявления директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны и призвал николаевцев пользоваться услугами аэропорта в Херсоне из-за большего количества направлений.

На своей странице в социальной сети Facebook глава ОГА прокомментировал заявления Федора Барны и пожелал аэропорту «Николаев» удачи.

— Желаю удачи Николаевскому аэропорту и приглашаю всех николаевцев воспользоваться рейсами, в том числе лоукостеров, из аэропорта «Херсон», – написал Юрий Гусев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день с аэропортом в Херсоне сотрудничают такие авиакомпании, как «Международные авиалинии Украины», «Ryanair», «Turkish Airlines», а также «SkyUp Airlines», которые совершают рейсы в Киев, Стамбул, Краков, Катовице и Шарм-эль-Шейх.

Напомним, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.

В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна предложил губернатору Юрию Гусеву запустить автобусы из центра Херсона в николаевский аэропорт.