Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что следующим будет объявлен конкурс на концессию порта «Черноморск».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

— Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты по морским портам Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет по морскому порту Черноморск, - сказал Владислав Криклий.

По его словам, инвесторов в порту Черноморск могут заинтересовать контейнерный терминал и паромная переправа. После передачи в концессию порта Черноморск объявят конкурс на концессию порта Одессы.

— Кроме этого, при поддержке Всемирного банка работаем над проектом концессионных дорог «Львов-Стрый» и «Львов-Тернополь». До конца февраля планируем определиться в отношении концессионных проектов в аэропортах Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы. Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге, - добавил Владислав Криклий.

Напомним, катарская компания QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия», планирует развивать порт в качестве зернового хаба.