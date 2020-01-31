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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что следующим будет объявлен конкурс на концессию порта «Черноморск».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
— Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты по морским портам Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет по морскому порту Черноморск, - сказал Владислав Криклий.
По его словам, инвесторов в порту Черноморск могут заинтересовать контейнерный терминал и паромная переправа. После передачи в концессию порта Черноморск объявят конкурс на концессию порта Одессы.
— Кроме этого, при поддержке Всемирного банка работаем над проектом концессионных дорог «Львов-Стрый» и «Львов-Тернополь». До конца февраля планируем определиться в отношении концессионных проектов в аэропортах Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы. Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге, - добавил Владислав Криклий.
Напомним, катарская компания QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия», планирует развивать порт в качестве зернового хаба.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что следующим будет объявлен конкурс на концессию порта «Черноморск».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
— Государственно-частное партнерство является нашим фаворитом, поэтому не останавливаемся. Готовим концессионные проекты по морским портам Мариуполь, Бердянск, Одесса и Черноморск. Следующий концессионный конкурс будет по морскому порту Черноморск, - сказал Владислав Криклий.
По его словам, инвесторов в порту Черноморск могут заинтересовать контейнерный терминал и паромная переправа. После передачи в концессию порта Черноморск объявят конкурс на концессию порта Одессы.
— Кроме этого, при поддержке Всемирного банка работаем над проектом концессионных дорог «Львов-Стрый» и «Львов-Тернополь». До конца февраля планируем определиться в отношении концессионных проектов в аэропортах Львов, Запорожье, Херсон и Черновцы. Также готовим концессии вокзалов железнодорожных станций Чоп, Днепр, Николаев, Харьков, Хмельницкий, которые должны дать новое качество для наших пассажиров на железной дороге, - добавил Владислав Криклий.
Напомним, катарская компания QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия», планирует развивать порт в качестве зернового хаба.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов