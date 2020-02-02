Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты областного совета не будут рассматривать разработанную ОГА стратегию развития Николаевщины на 2021-2027 годы, пока чиновники не отчитаются об реализации стратегии за 2015-2020 годы.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Виктории Москаленко, множество проектов из стратегии за 2015-2020 годы так и не были реализованы, а потому депутаты сперва хотят получить отчет, а уже после преступить к разработке новой стратеги развития области.

— Должно было быть нормальное оповещение всех заинтересованных лиц, не только депутатов, но и бизнес элиты, эксперты по экономике. Мое мнение, нужно делать общественные обсуждения. Почему нельзя сделать нормальное объявление и пусть люди приходят. Нам разработанную стратегию прислали на электронную почту и можно сказать, что она не имеет официального статуса. Но что главное отмечают депутаты, с которыми я соглашаюсь? У нас есть стратегия Николаевской области до 2020 года. Сегодня отчета по предыдущей стратегии нам (депутатскому корпусу, – прим.) не предоставили никакого отчета. Есть план действий (реализации стратегии, – прим.) в котором все четко указанно. Мы требуем сперва отчитаться по этой стратегии (на 2015-2020 годы, – прим.). Нужно начинать разрабатывать стратегию до 2027 года, но, если мы не сможем понять, что не выполнено в предыдущей стратегии. Я уверена, что половина, а то и больше объектов перейдет в новую стратегию. Нужно сделать анализ и понимать, что сегодня будет с аэропортом, с мостами и так далее, – заявила Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко также отметила, что чиновники ОГА сперва должны передать наработки по стратегии развития области на 2021-2027 годы и только после этого приступить к ее формированию и утверждению.

— Сегодня нет никакого понимания, но мы требуем по закону отчитать по стратегии области до 2020 года, а уже после предоставить депутатскому корпусу свои наработки по стратегии развития до 20207 года. Сейчас идет формирование только государственной стратегии. Не нужно тут ставить точку, – отметила Виктория Москаленко.

Напомним, Николаевская областная государственная администрация определилась с 4 основными стратегическими целями развития региона на следующие 6 лет — одна из приоритетных целей звучит как «Сохранение (и развитие) территорий».

Помимо этого, в Николаевской областной государственной администрации ожидают начало роста экономических показателей области с 2021 года.