Народный депутат Украины, глава рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по поводу ситуации перерасчетом платы за поставку тепла в регионах Алексей Кучеренко заявил, что Николаев является одним из городов, в котором тариф на тепло был изначально пересчитан.

Об нардеп рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

На сегодняшний день Николаевская область стала одним из двух регионов, где не снизили платежки на тепло

Комментируя данную ситуацию, Алексей Кучеренко отметил, что николаевцы и не могли получить меньшую платежку за тепло, поскольку тариф уже является экономически обоснованным. Он подчеркнул, что людей обманули заявлениями о существенном снижении цен.

— У вас тариф был пересчитан еще до введения действия этого постановления. Потому что «Николаевоблтеплоэнерго» — это лицензиат комиссии, и Нацкомиссия, по сути дела, выполнила без пиара в свое время эту работу. И получается, что обманули людей. Им сказали, что будет все снижаться, а у вас оказывается эта цена на газ уже была заложена в тариф. И вас, николаевцев, эта проблема не касалась. Но президенту забыли это объяснить, понимаете? Его ввели в заблуждение, это сознательный обман высшего должностного лица. Я изучал диаграммы, Николаев там на последнем месте, потому что там видите ли не пересчитали тариф. Так извините, его и и не должны были в этой ситуации пересчитывать, - заявил Алексей Кучеренко.

Также он добавил, что данное постановление о снижении тарифа было подготовлено в кратчайшие сроки с множеством нарушений.

— Это постановление готовилось в пожарном порядке, под Новый Год, исключительно с целью пиара, с нарушением 4-5 законов Украины, с нарушением процедур, без согласования с Нацкомиссией, Ассоциацией городов Украины и теплоэнерго. Так, к сожалению, готовится десяток документов. А потом мы задаем вопрос, почему нам пришли две платежки за газ? А потому что так кто-то захотел, - отметил нардеп.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен пригласить мэра Николаева Александра Сенкевича, чтобы тот объяснил, почему городская власть не отреагировала на призыв снизить тарифы на центральное отопление.

Также президент заявил об ответственности главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника за провал задачи по снижению платежек на тепло в регионе.