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В Европейском Союзе отклонили мирный план американского президента Дональда Трампа для решения ближневосточного конфликта — проблемы определения границы между Израилем и Палестиной. В ЕС считают, что план не соответствует международным договоренностям.
Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.
Он отметил, что предложения Трампа нарушают международные договоренности. Так, ЕС не признает власть Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года.
Боррелий выразил обеспокоенность относительно заявления Израиля о возможной аннексии части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Также дипломат призвал Палестину и Израиль воздержаться от «односторонних действий», которые противоречат международному праву.
Напомним, 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта — проблемы определения границы между Израилем и Палестиной. Им он утвердил позицию Соединенных Штатов — Иерусалим остается неделимой столицей Израиля.
Лидер Палестины отверг мирный план Трампа для Ближнего Востока. Аналогичное заявление сделала Лига арабских государств.
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В Европейском Союзе отклонили мирный план американского президента Дональда Трампа для решения ближневосточного конфликта — проблемы определения границы между Израилем и Палестиной. В ЕС считают, что план не соответствует международным договоренностям.
Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.
Он отметил, что предложения Трампа нарушают международные договоренности. Так, ЕС не признает власть Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года.
Боррелий выразил обеспокоенность относительно заявления Израиля о возможной аннексии части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Также дипломат призвал Палестину и Израиль воздержаться от «односторонних действий», которые противоречат международному праву.
Напомним, 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта — проблемы определения границы между Израилем и Палестиной. Им он утвердил позицию Соединенных Штатов — Иерусалим остается неделимой столицей Израиля.
Лидер Палестины отверг мирный план Трампа для Ближнего Востока. Аналогичное заявление сделала Лига арабских государств.