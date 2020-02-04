В Европейском Союзе отклонили мирный план американского президента Дональда Трампа для решения ближневосточного конфликта — проблемы определения границы между Израилем и Палестиной. В ЕС считают, что план не соответствует международным договоренностям.

Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что предложения Трампа нарушают международные договоренности. Так, ЕС не признает власть Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года.

Боррелий выразил обеспокоенность относительно заявления Израиля о возможной аннексии части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Также дипломат призвал Палестину и Израиль воздержаться от «односторонних действий», которые противоречат международному праву.

Напомним, 28 января 2020 года президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта — проблемы определения границы между Израилем и Палестиной. Им он утвердил позицию Соединенных Штатов — Иерусалим остается неделимой столицей Израиля.

Лидер Палестины отверг мирный план Трампа для Ближнего Востока. Аналогичное заявление сделала Лига арабских государств.