Депутаты Николаевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода «Океан».

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

В ходе сессии владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына обратился к депутатам и рассказал о проблеме, которая сложилась на сегодняшний день на предприятии в связи с наложением ареста.

— В декабре 2018 года у Николаева возникла возможность возродить кораблестроение. На заводе сегодня работает 700 человек, а фонд заработной платы составляет 12 миллионов гривен. А эти деньги нужно заработать, нужно загрузить завод. За прошедший год нам многое удалось сделать. Я напомню, что с 2012 по 2018 года завод «Океан» был в полумертвом состоянии. Я приобрел этот завод законно. Я и моя команда взяли на себя тяжелейший крест, это очень сложно, но мы поставили перед собой задачу восстановить завод. Николаевский судостроительный завод сложно восстановить, ЧСЗ это наша история. Мы же смогли возродить завод, привлекли 6 иностранных контрактов. Мы вышли на сотрудничество с государственным концерном в Италии. Есть, о чем говорить, мы заложили хороший фундамент. Но, завод арестовали, – сказал Василий Капацына.

Он также отметил, что на сегодняшний день из-за ареста имущества, был нанесен тяжелый удар по репутации завода, что может привести к очередной остановке его работы и превращения его в «кустарную мастерскую».

— Я уверен, что это все лопнет как мыльный пузырь, вся эта история. Попытка облететь Капацыну не пройдет, я не встану на колени перед прокурорами. Я хочу, чтобы меня услышали, что тот репутационный удар, который нанесли, сегодня поставил под сомнение возможность вообще этот завод сохранить как судостроительный завод. Завод будет, но мы можем стать кустарной мастерской. Я не знаю, что делать дальше. Это крик души, – отметил он.

В свою очередь глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева призвала своих коллег депутатов поддержать завод «Океан» и не позволить государству его «уничтожить».

— Мы не отдадим ни «Океан», ни историю Николаева на попирание. Почему? Потому, что сегодня важны рабочие места, но важно восстановление завода и реальный экономический результат. Самое главное сегодня для Николаева – это дух и история, и надежда. Никому не позволительно воровать у николаевцев надежду! Наш «Океан» стоял, город Николаев имел надежду восстановить кораблестроение и, если нужно, мы за это будем драться всеми законными способами. Нас не нужно нянчить, не нужно своими липкими ручонками к нам лезть. Закон един для всех! – призвала Елена Киселева.

В итоге в ходе голосования 43 депутата поддержали проект решение об обращении к президенту.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.

Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.