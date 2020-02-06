Депутаты Николаевского городского совета одобрили передать на баланс «Укравтодора» Ингульский, Варваровский и Широкобальский мосты.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

В ходе рассмотрения этого вопроса Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» может отказаться принять на баланс сразу два моста. В свою очередь депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков предложил коллегам разделить проект решения о передаче Ингульского и Варваровского мостов, чтобы в случае отказа «Укравтодора» принимать на баланс один из них не пришлось заново голосовать по этому вопросу.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов предложил также принять решение о передаче и Широкобальского моста на баланс государства.

В итоге депутаты приняли решение проголосовать три отдельных проекта решения и поддержали идею о передаче Ингульского, Варваровского и Широкобальского мостов на баланс государства.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский обвинил мэра Николаева Александра Сенкевича и депутатов городского совета в затягивании ремонта Варваровского моста. Он также заявил, что польская компания «Mosty Gdansk Limited Liability Company», которая сегодня занимается разработкой проектно-сметной документации по ремонту Варваровского моста, «просто аферисты» и никогда не занималась проектированием.

Ранее, во время брифинга в Очакове 20 ноября 2019 года, президент Владимир Зеленский заставил главу Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста — это первоочередная задача губернатора.

2 октября, во время визита в Николаев, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.