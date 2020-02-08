Мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что в городе отменили повышение тарифа на воду и водоотведение, который составлял до 67,75 гривен за куб. До принятия оптимального тарифа, местные жители будут платить по платежу за декабрь 2019 года.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Виталий Луков подчеркнул, что на заседание рабочей группы, которая пройдет во вторник, 11 февраля, приглашены горожане, чтобы принять оптимальный для обеих сторон тариф.

— Анонсированный мной вчера процесс начат. Решение исполкома принято. Тарифы на воду и водоотведение в Вознесенске установлен по уровню тарифа декабря 2019 года. Во вторник на 16:00 приглашаю рабочую группу и желающих к продолжению обсуждения тарифной политики и предложений, предоставленных коммунальными предприятиями относительно новых тарифов, - сказал Виталий Луков.

Он добавил, что ознакомиться с документами, которые будут поданы коммунальными предприятиями, в Управлении коммунальной собственности и в общем отделе исполнительного комитета Вознесенского горсовета.

Ранее Виталий Луков заявил, что решение исполнительного комитета о повышении тарифа на воду приостановлено.

Напомним, что 3 февраля в Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием снизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.