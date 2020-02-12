Об этом он сказал в интервью «ЛигаБизнесИнформ».

— То, что сейчас происходит, связано с так называемым делом рюкзаков, которое, к сожалению, прокуратура закрыла, а также делом ПриватБанка, которое недавно полностью перешло в НАБУ. Вот две ключевые причины. Единственное, что для меня непонятно, почему это (попытка отстранить от должности – прим.) делается таким нецивилизованным способом, – отметил Артем Сытник.

Он добавил, что его увольнение не добавит авторитета самой стране. Он выразил надежду, что скоро ситуация закончится.

Напомним, на сайте Верховной Рады Украины размещен проект постановления об увольнении директора НАБУ, согласно которому 216 нардепов из партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За життя», «Батьківщина», «Европейская солидарность», групп «Доверие» и «За будущее» оставили свои подписи «За» данное решение. Среди подписавшихся оказались Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Негулевский.

Максим Дырдин Игорь Негулевский Александр Пасечный

Александр Пасечный и Игорь Негулевский заявили, что требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за того, что он попал в реестр коррупционеров.

В соответствии со статьей 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.

Стоит отметить, что причиной по которой нардепы стали требовать отставки главы НАБУ стало внесение его в реестр коррупционеров. Основанием для этого стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал его виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (часть 1 статьи 172-5 Кодекса об административных правонарушениях Украины).

В соответствии с законом Сытнику выписали штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 тысячи 400 гривен с конфискацией подарков в доход государства.

Сам Артем Сытник пытался убедить депутатов, что его дело является политическим заказом.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что руководство фракции не поддерживает отставку Артема Сытника. По его словам, на данный момент нет официальных оснований для освобождения Сытника от должности. Давид Арахамия также отметил, что в законе есть 6 оснований для увольнения директора НАБУ и ни под один из них случай с Артемом Сытником не подпадает.

Отметим, что сегодня, 10 февраля послы стран Большой семерки заявили сегодня в Twitter, что избрание и увольнение глав НАБУ и САП должно происходить в соответствии с законодательством, и чтобы законы одинаково применялись ко всем институциям.