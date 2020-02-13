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Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны и ввел в него главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом говорится в его указе №52/2020 азмещенном на официальном сайте главы государства.
Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу Офиса президента Андрея Богдана. Как сообщается, указ вступает в силу со дня опубликования.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
В Офисе президента Украины заявили, что отставка Андрея Богдана и назначение на должность Андрея Ермака не влияет на политический курс государства.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны и ввел в него главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом говорится в его указе №52/2020 азмещенном на официальном сайте главы государства.
Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу Офиса президента Андрея Богдана. Как сообщается, указ вступает в силу со дня опубликования.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.
В Офисе президента Украины заявили, что отставка Андрея Богдана и назначение на должность Андрея Ермака не влияет на политический курс государства.