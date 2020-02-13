Об этом говорится в его указе №52/2020 азмещенном на официальном сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу Офиса президента Андрея Богдана. Как сообщается, указ вступает в силу со дня опубликования.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.

В Офисе президента Украины заявили, что отставка Андрея Богдана и назначение на должность Андрея Ермака не влияет на политический курс государства.