Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли считает, что главному врачу медучреждения не следует писать в социальной сети Facebook о таких проблемах, как отсутствие или нехватка термометров.

Такое мнение вице-губернатор Николаевщины высказал сегодня, 13 февраля, во время брифинга на тему готовности области ко второму этапу медицинской реформы, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Как известно, ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова на своей странице в Facebook опубликовала публикацию, в которой просила нардепов и политиков о помощи в покупке бесконтактных термометров. На следующий день публикация была удалена.

— Руководитель учреждения свою хозяйственную деятельность осуществляет самостоятельно, исходя из тех приоритетов, которые он считает необходимыми для первоочередного финансирования. Что касается каких-либо призывов в социальных сетях о необходимости закупки медицинских препаратов или еще чего-то - это абсолютно инициатива этого врача. Когда я с ней переговорил, мы поняли, что оно было некстати и она нашла возможности, как закрыть эти вопросы за счет своих денег. Я же говорю, это исключительно персональное мнение руководителя было, что нужны были какие-то термометры. Но согласитесь, это не уровень руководителя учреждения, рассказывать в соцсетях о термометрах, - высказался вице-губернатор Николаевщины Александр Трайтли.

Комментируя ситуацию с материально-техническим обеспечением больниц Николаевской области, чиновник заявил, что никаких критических моментов, связанных с недофинансированием медучреждений, нет.

— У больниц потребность в деньгах безгранична, потому что очень много направлений расходов, которые нужно «закрывать». В бюджетном запросе подаются определенные потребности, которые видит учреждение. Исходя из тех финансовых возможностей, которые у нас есть, мы их удовлетворяем, в том числе все наши областные больницы, которые есть на сегодня. Сказать, что есть какие-то критические моменты с недофинансированием - не можем. У нас все услуги предоставляются, финансируются больницы нормально, задолженностей никаких нет, - сказал Александр Трайтли.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области к заключению контрактов с Национальной службой здоровья Украины в рамках старта второго этапа медицинской реформы готовы 87% специализированных медучреждений.