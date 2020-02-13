Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

Высокопоставленный российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом «Bombardier Global Express 6000» с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев, говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Журналистам удалось получить подтверждение информации о «московском пассажире» из двух не связанных между собой источников, в частности - в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Кроме того, проведенный журналистами мониторинг российских новостей за 8 января показал, что в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

— Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, который почему-то в конце концов задержалось почти на сутки, - говорится в программе.

В Офисе президента по этому поводу заявили, что Владимир Зеленский «не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым».

Кроме того, в ОП пригрозили «Схемам» судебным иском в случае «дальнейшего дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией».

В то же время в Зеленского проигнорировали вопрос журналистов о том, по каким причинам Зеленский воспользовался именно тем же частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.

В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, но к моменту выхода расследования в эфир его телефон не отвечал.

Экс-главу ФСБ Патрушева называют вторым после Путина человеком в России.

Ранее СМИ сообщали, что чартерный самолет, на котором Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину 9 января, перед вылетом из Омана был в Москве (РФ).

Владимир Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту «Киев» (Жуляны).