Поездка президента Владимира Зеленского в Оман была частной и не имела официального статуса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, который накануне направил запрос в Офис президента.

— Поездка Президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с личной целью и за собственные средства, — сказано в ответе, подписанном бывшим главой ОП Андреем Богданом.

В ответе также сказано, что в поездке не было предусмотрено организационно-протокольное обеспечение и в ней не участвовала делегация. А информация о стоимости перелетов в Оман и обратно и проживания Зеленского с супругой в отеле будет обнародована в декларации президента.

Ранее журналисты программы «Схемы» также установили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат (Оман), когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 5 января в Офисе президента сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.