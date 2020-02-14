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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Можно ли назвать сюжет «Схемы» «Радио Свобода» таким, что подкреплен фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета «Схем» в том, что комментировать там нечего, - написал Андрей Ермак.
В итоге Андрей Ермак подчеркнул, что расследование программы «Схемы» является ложным.
— Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения, - написал Андрей Ермак.
Ранее также стало известно, что поездка президента Владимира Зеленского в Оман была частной и не имела официального статуса.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» о якобы встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане является необъективным и ложным.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Можно ли назвать сюжет «Схемы» «Радио Свобода» таким, что подкреплен фактами и является объективным? К сожалению, нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»? Мы хотим диалога, и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета «Схем» в том, что комментировать там нечего, - написал Андрей Ермак.
В итоге Андрей Ермак подчеркнул, что расследование программы «Схемы» является ложным.
— Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения, - написал Андрей Ермак.
Ранее также стало известно, что поездка президента Владимира Зеленского в Оман была частной и не имела официального статуса.