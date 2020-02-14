Депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщают НикВести.

Как сообщалось ранее, в начале заседания комиссии депутат Петр Ковальчук возмутился тем, что на село Гурьевку Новоодесского района денег выделили больше чем на весь Казанковский район. После этого Сергей Сикорский зачитал, какой район сколько получит денег на эксплуатационное содержание дорог, на которое выделено 73 миллиона гривен.

После того, как цифры были озвучены депутат облсовета Александр Каражей возмутился, что на Березанский район выделили меньше всего денег.

— Из всех озвученных районов, на капитальный ремонт, в Березанский район выделяют меньше всего денег. Почему на Гурьевку, которая сегодня даже не ОТГ, выделено 7 миллионов гривен, а на весь Березанский район 1 миллион гривен? Почему на тех, кто громче всех орет. мы обращаем внимание? Если надо покричать, то в понедельник Березанская ОТГ во главе с новым главой будут стоять здесь. Нельзя так распределение делать. Валерий Викторович второй год подряд предлагает пропорционально на все районы суммы разбросать. Мы вообще можем что-то изменить?, - спросил Александр Каражей.

Депутат Вадим Олабин сказал, что облгосадминистрация может предлагать варианты, но утверждает план депутатский корпус.

— Мы сами должны принимать решение, вместе с людьми, которые приехали, сколько куда и кому. А не они, администрация может иметь свое мнение, но это только ее мнение, - сказал Вадим Олабин.

Глава депутатской комиссии Валерий Колесников также выступил против такого распределения средств.

— Я категорически против такого распределения средств, и еще раз настаиваю, давайте оставим сумму на проектирование мостов, а остальное распределим пропорционально, иначе мы опять не увидим ни дорог ни денег, - сказал Валерий Колесников.

По словам Сергея Сикорского на ремонт дорог в Арбузинке выделяют 1 миллион 450 тысяч, в Южноукраинске – 3 миллиона 560 тысяч. На ремонт подъезда к Баштанской ЦРБ 2 милиона 700 тысяч гривен, а на подъезд к Баштанской опорной школе №2 990 тысяч гривен. На ремонт улицы Солнечной в Березанском районе в селе Малаховое 1 милион 31 тысячу гривен, а на ремонт улиц в Березнеговатском район 1 миллион 440 тысяч. В Братское направят 2 миллиона гривен, а в село Новосветловка Веселиновского 2 миллиона 500 тысяч гривен.

В Витовском районе в селе Мешково-Погорелово на ремонт улицы Волкова предусмотрено 649 тысяч гривен, а на улицу Ломоносова 1 миллион 162 тысячи гривен.

В Вознесенский район в село Бугское направят 1 миллион 440 тысяч, а на ремонт улицы Леонова в Вознесенске 5 миллионов 440 тысяч гривен. Врадиевка - 2 милилона 700 тысяч гривен. Доманевский район 3 миллиона и 1 миллион 400 тысяч гривен. Еланецкий район село Воссиятское улица Центральная 5 миллионов гривен, Казанковский район село Троицко-Сафоново 700 тысяч гривен.

— Казанка -1 миллион 600 тысяч гривен, Кривоозерский район село Большая Мечетня 3 миллиона гривен и село Тридубы 2 миллиона 500 тысяч гривен. Николаевский район 1 миллион 42 тысячи гривен и село Кринички 1 миллион 500 тысяч гривен. Новобугский район село Новоюрьевка 1 миллион 450 тысяч гривен и село Новохристофоровка 1 миллион 350 тысяч гривен. Новоодесский район село Баловное 1 миллион 944 тысячи, село Гурьевка улица Соборная 1 миллион 253 тысячи гривен, улица Набережная 1 миллион 293 тысячи гривен, улица Бугская 1 миллион 426 тысяч гривен, улица Центральная 1 миллион 420 тысяч гривен, и переулок Новый в Себино 1 миллион 446 тысяч гривен. Первомайский район улица Мира в селе Романовая Балка 1 миллион 300 тысяч, село Катеринка 990 тысяч гривен, - сказал Сергей Сикорский.

Кроме этого планируется потратить 85 миллионов гривен на капитальный ремонт дороги Баштанка-Березнеговатое в границах Баштанского района. А на капитальный ремонт дороги Лиманы-Викторовка запланировано 55 миллионов гривен.

— Там, будет полностью новое строительство, проектно-сметная документация изготовлена в прошлом году и есть экспертиза. В Витовском районе проектирование дороги Любомировка-Первомайское за 8 миллионов гривен, там мы проектируем три новых участка и завершаем в мае месяце, у нас будет первая экспертная оценка, проект по первому участку от Николаева до поворота на Бугское, - сказал Сергей Сикорский.

Напомним, заместитель начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский заявил, что в 2020 году на проектные работы по строительству 4 мостов в Николаевской области планируют направить 21 миллион 353 тысячи гривен дорожной субвенции.