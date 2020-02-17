Вознесенский городской голова Виталий Луков рассказал, что отменил решение исполкома, которым предусматривалось повышение тарифа на воду из-за того, что оно было принято с нарушениями.

Об этом сообщает Мой город.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием снизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа.

— Мы отменили тариф, не потому что он экономически не обоснован, а из-за того, что процедура принятия тарифа не соответствовала закону Украины «О местном самоуправлении». Наш регламент, исполкома прописывал, что решение считается принятым тогда, когда проголосовало большинство от присутствующих, а согласно закона «О местном самоуправлении», должно быть большинство от общей численности исполкома. И когда мы обнаружили такую ошибку, увидели, что процедура принятия решения не соответствовала закону. Мы отменили его. Сейчас, в марте месяце мы опять вынесем его на рассмотрение исполкома, - сказал Виталий Луков.

По словам Виталия Лукова стоимость куба воды в Вознесенске составляет порядка 17 гривен за кубометр, после принятия тарифа новая цена составит 19 гривен за кубометр.

— Такая стоимость воды во всех городах Украины от 15 до 20 гривен. Тариф экономически обоснован. Сейчас те, кто вывел людей на улицы, должны доказать, что они вывели их справедливо. Есть три цифры, объясняющие нашу правоту. В Вознесенске всего 15 тысяч 700 абонентов по воде, из них 5 тысяч 400 это те, у которых есть канализация, 4 тысячи из них имеют льготы и субсидию, остается полторы тысячи абонентов, на которых очень сильно повлияет цена на водоотведение. В Вознесенске очень дорогая канализация, порядка 40 гривен за куб, это то что людей раздражает. Это полторы тысячи домохозяйств, среди них есть обеспеченные люди, они смогут платить, а те кто не сможет, мы им поможем адресно, - сказал Виталий Луков.

Напомним, 7 февраля Виталий Луков заявил, что решение исполнительного комитета о повышении тарифа на воду и водоотведение до 67,75 гривен за куб приостановлено, а 8 февраля Виталий Луков заявил, что решение исполкома о повышении тарифа на воду отменено.