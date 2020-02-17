Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам городского головы, он с рабочим визитом посетил Министерство финансов, чтобы вновь передать на рассмотрение документы по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

— Сегодня я был в Киеве, чтобы передать в Министерстве финансов новые документы в связи с тем, что предыдущие перестали действовать в конце 2019 года. Это документы по трем проектам. Первый проект – это кредитный договор с Европейским инвестиционным банком и покупки 50 автобусов. Второй проект – это кредитный проект с Европейским банком реконструкции и развития по покупке троллейбусов, – заявил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич отметил, что всего за кредитные деньги планируется закупить 50 автобусов и 60 троллейбусов уже в этом году.

— Далее в Министерстве инфраструктуры постараются со своей стороны поспособствовать, чтобы как можно быстрее закончилось рассмотрение документов в Министерстве экономики. В ближайшее время по автобусному проекту выйдут работать эксперты, которые проведут исследование, как по договору с ЕБРР по закупке троллейбусов. По троллейбусному проекту мы ждем решение Министерства финансов. У нас уже есть решение Антимонопольного комитета, есть уже все, чтобы начинать торги. Автобусов будет ориентировочно 50, а по троллейбусам можно будет говорить, когда мы объявим торги. Сейчас можно сказать, что это будет 40 троллейбусов, 20 с автономным ходом. То есть, их всего 60 будет. Все это будет кредит. Мы делаем все, чтобы получить их в этом году, – отметил мэр.

Напомним, ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский не смог помочь решить с Антимонопольным комитетом Украины проблему о покупке троллейбусов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.