Президент Владимир Зеленский отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. По его мнению, это «циничная провокация» с целью сорвать мирный процесс.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимо шагами, - сказано в заявлении президента.

По его словам, ситуация на Донбассе будет обсуждаться на заседании СНБО во вторник.

— Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным - так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины, - заявил Зеленский.

Напомним, около 5 часов утра 18 февраля боевики атаковали позиции Объединенных сил в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенного минского соглашениями.

Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, четверо получили легкие ранения. Позиции не потеряны.