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Офис генерального прокурора открыл уголовное дело из-за сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
Сообщается, что по факту обстрелов подразделений ООС в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство. Обстрелы квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований.
По данным следствия, боевики вели обстрелы из запрещенного минского соглашениями вооружения. Под огневым прикрытием противник перешел к активному наступлению и предпринял попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие этого один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.
Досудебное расследование в уголовном производстве будет проводить Служба безопасности Украины.
Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля боевики атаковали позиции украинских военных. Позже в штабе Операции объединенных сил на Донбассе сообщили о завершении наступления, в результате которого погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.
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Офис генерального прокурора открыл уголовное дело из-за сегодняшнего наступления боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
Сообщается, что по факту обстрелов подразделений ООС в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный Луганской области начато уголовное производство. Обстрелы квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и создание незаконных вооруженных формирований.
По данным следствия, боевики вели обстрелы из запрещенного минского соглашениями вооружения. Под огневым прикрытием противник перешел к активному наступлению и предпринял попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие этого один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения.
Досудебное расследование в уголовном производстве будет проводить Служба безопасности Украины.
Напомним, что в Луганской области, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля боевики атаковали позиции украинских военных. Позже в штабе Операции объединенных сил на Донбассе сообщили о завершении наступления, в результате которого погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.