В случае получения кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Николаев в год сможет получать по 20 троллейбусов из 60 запланированных.

Об этом на заседании депутатской комиссии по вопросам транспорта Николаевского городского совета заявил ее глава Владимир Евтушенко, который работает директором КП «Николаевэлектротранс», в среду, 19 февраля, – сообщают НикВести.

В ходе комиссии депутат заявил, что если в этом году удастся подписать кредитные соглашения с ЕБРР, то Николаев может рассчитывать на получения только 5 новых троллейбусов. В дальнейшем ежегодно город будет получать по 20 единиц техники.

— Нам не пойдут сразу 20 троллейбусов, нам придут только пять (если в этом году будет утвержден кредит, – прим.). Каждый год поставщик планирует давать нам по 20 троллейбусов. Это опыт других городов, Винницы, Ивано-Франковска, Львова, Киева, – заявил Владимир Евтушенко.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.