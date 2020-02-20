Депутаты Николаевского городского совета выделения коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 10 миллионов гривен финансовой помощи.

Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 20 февраля в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе сессии депутаты горсовета перераспределили 10 миллионов гривен с льготных перевозок в Николаеве на финансовую помощь КП «Николаевэлектротранс».

В частности за данное решение проголосовали 38 депутатов, против - 0, воздержались - 1.

Стоит отметить, что выделение предприятию 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по заработной плате и для оплаты за электричество, было необходимо для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.