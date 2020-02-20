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Депутаты Николаевского городского совета выделения коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 10 миллионов гривен финансовой помощи.
Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 20 февраля в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
В ходе сессии депутаты горсовета перераспределили 10 миллионов гривен с льготных перевозок в Николаеве на финансовую помощь КП «Николаевэлектротранс».
В частности за данное решение проголосовали 38 депутатов, против - 0, воздержались - 1.
Стоит отметить, что выделение предприятию 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по заработной плате и для оплаты за электричество, было необходимо для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.
Ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.
Депутаты Николаевского городского совета выделения коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 10 миллионов гривен финансовой помощи.
Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 20 февраля в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, - передает корреспондент НикВести.
В ходе сессии депутаты горсовета перераспределили 10 миллионов гривен с льготных перевозок в Николаеве на финансовую помощь КП «Николаевэлектротранс».
В частности за данное решение проголосовали 38 депутатов, против - 0, воздержались - 1.
Стоит отметить, что выделение предприятию 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по заработной плате и для оплаты за электричество, было необходимо для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.
Ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.
Депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.