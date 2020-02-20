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К протестующим, которые сегодня перекрыли дорогу на Киев (Н24 «Николаев - Благовещенское»), приехали только представители правоохранительных органов - начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак и замначальника полиции по общественной безопасности Максим Ахрамеев.
Глава области наотрез отказался ехать и общаться с митингующими в прямом эфире, - сообщил НикВести источник в Николаевской ОГА.
Изначально люди вышли в 9:00 под стены здания облгосадминистрации, спустя час их провели в зал ожидать встречи с губернатором, который в это время участвовал в церемонии открытия научной конференции Николаевского национального аграрного университета. После этого, в 12:00, губернатор отправился к на возложение цветов к памятнику Небесной Сотни.
Возмутившись, что для них времени не нашлось, жители отправились в свое село Константиновка в Новоодесском районе и перекрыли трассу. Раз в 30 минут они пропускали автомобили, пригрозив, что если к 14:00 к ним не приедет глава Николаевской ОГА Александр Стадник, движение будет полностью закрыто и акция будет бессрочной.
В 14:30 к митингующим приехал руководитель областного управления СБУ, договорился с ними и разблокировал дорогу, дав слово, что завтра организует встречу с губернатором.
Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».
К протестующим, которые сегодня перекрыли дорогу на Киев (Н24 «Николаев - Благовещенское»), приехали только представители правоохранительных органов - начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак и замначальника полиции по общественной безопасности Максим Ахрамеев.
Глава области наотрез отказался ехать и общаться с митингующими в прямом эфире, - сообщил НикВести источник в Николаевской ОГА.
Изначально люди вышли в 9:00 под стены здания облгосадминистрации, спустя час их провели в зал ожидать встречи с губернатором, который в это время участвовал в церемонии открытия научной конференции Николаевского национального аграрного университета. После этого, в 12:00, губернатор отправился к на возложение цветов к памятнику Небесной Сотни.
Возмутившись, что для них времени не нашлось, жители отправились в свое село Константиновка в Новоодесском районе и перекрыли трассу. Раз в 30 минут они пропускали автомобили, пригрозив, что если к 14:00 к ним не приедет глава Николаевской ОГА Александр Стадник, движение будет полностью закрыто и акция будет бессрочной.
В 14:30 к митингующим приехал руководитель областного управления СБУ, договорился с ними и разблокировал дорогу, дав слово, что завтра организует встречу с губернатором.
Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».