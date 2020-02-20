Жители села Константиновка в Новоодесском районе Николаевской области перекрыли трассу национального значения Н-24 (Николаев - Вознесенск - Благовещенское), требуя, чтобы к ним приехал глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Селяне возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Сейчас протестующие безостановочно ходят по пешеходному переходу по трассе, тем самым остановив движение по дороге.На месте находится полиции. На трассе начала образовываться пробка из легковых и грузовых автомобилей - с обоих сторон стоит примерно по 50 автомобилей. Протестующие согласились пропускать только автомобили скорой медицинской помощи.

Как известно, сегодня, утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.