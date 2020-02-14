Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Об этом он заявил студии программы «КонтрАргумент».

По словам депутата, не смотря на протесты людей и их требования, обещания губернатора о том, что центр одной из ОТГ будет в селе Константиновка, в итоге его перенесли в Гурьевку. Анатолий Катрич также отметил, что за всем этим стоит депутат Федор Барна, который оказывает влияние на руководство облгосадминистрации.

— На Новоодесчине процесс децентрализации идет под давление, запугиванием, смертей, которые происходят после совещаний в ОГА. Я хотел бы отметить, что, когда мы (депутаты, – прим.) принимали решение в областном совете по перспективному плану в Новоодесском районе было 4 центра громад. Теперь, каким-то чудом, осталось их три. Люди выступили против перенесения центра ОТГ из села Константиновка в село Гурьевка. Некоторым депутатам и руководству ОГА так захотелось. Видимо кто-то очертил себе какое-то княжество. У нас были тяжелые переговоры с Кушнировм (экс-заместителем главы ОГА, – прим.), и этот вопрос был снят, нас услышали. Но, недавно опять громада вышла с митингом под ОГА. Уважаемый глава ОГА Александр Стадник сказал, что все вопросы людей решат. Люди разъехались. В Новоодесском районе люди хотят создать несколько громад. Но, сегодня они это не могут сделать, потому что есть давление. Депутаты утвердили три громады: Новоодесская, Сухоеланецкая и Константиновская. Но, в Министерство регионального развития подали документы, согласно которым центр одной из ОТГ будет не в Константиновке, а в Гурьевке. Это говорит о том, что влияние одного из депутатов (Федора Барны, – прим.) на ОГА очень большое. Если это происходит, то я хочу обратится к президенту с предложением, что если у нас есть такие люди, которые влияют на руководство ОГА, то пусть их назначают главами ОГА, – заявил Анатолий Катрич.

Депутат также отметил, что по заявлению Федора Барны в отношении несовершеннолетнего жителя Новоодеского района открыли уголовное дело за то, что он высказал свое мнение по поводу создания ОТГ в социальной сети Facebook.

— Ко мне обратился молодой парень. Он в Facebook обратился к Федору Барне и высказал свое мнение по поводу децентрализации. За это на него завели уголовное дело, его вызвал следователь полиции Ноовдеского района, запугал. Я хотел бы обратится к Александру Анохину (глава управления Нацполиции в Николаевской области, – прим.), чтобы он обратил внимание на этот вопрос. Тут были нарушены права ребенка, так как его вызывали в райотдел без родителей, без адвоката, – отметил он.

Напомним, 11 октября, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Также отметим, что 3 февраля возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса». Люди выступили против Перспективного плана, разработанного облгосадминистрацией, и потребовали присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района.

Также ранее, 29 января, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.

Жители села Воссиятское Еланецкого района собираются перекрыть трассу в знак протеста против планов Николаевской облгосадминистрации по созданию ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Руководитель николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина», экс-народный депутат Вадим Пидберезняк считает, что при создании перспективного плана объединения общин чиновники ОГА не учли мнение жителей многих сел и поселков, которые на сегодняшний момент еще не вошли ни в одну ОТГ.