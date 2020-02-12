Жители села Воссиятское Еланецкого района собираются перекрыть трассу в знак протеста против планов Николаевской облгосадминистрации по созданию ОТГ.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава партии «Наш край» в Николаевской области, депутат облсовета Юрий Кормышкин.

По словам Юрия Кормышкина, люди хотят создать свою ОТГ в разрез с планами чиновников ОГА.

— А вот и первая ласточка с приветом от жителей Воссиятского чиновникам областной администрации и их перспективному плану формирования территории громад Николаевской области. Люди хотят создать свою громаду, а их вгоняют в Еланецкую. Но, как говорится, насильно мил не будешь - местные перекрывают трассу. А ведь как складно один глава ОГА обещал одной депутатке свою собственную громаду. Это тот случай, когда поставила все на зеро, и не угадала. Да, Татьяна Васильевна (Татьяна Демченко, – прим.)? – заявил Юрий Кормышкин.

Он также предложил коллегам по областному совету собраться и внести свои изменения в перспективный план создания ОТГ разработанный чиновниками.

— А если серьезно, то я опять предлагаю депутатам проявить твердость по отношению к соседям сверху, собраться вместе с громадами и внести правки в перспективный план. Потому что не спрашивать народ о судьбоносных решениях для региона в администрации вошло в привычку, плохую привычку, – предложил Юрий Кормышкин.

Отметим, ранее депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района на добровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Воссиятское.

Как известно, перспективный план формирования территорий общин области является планом укрупнения городов областного значения и создания новых ОТГ. Этим планом предусматривается создание новых 45 объединенных действующих общин на территории Николаевской области, в том числе и в городах областного значения.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал перспективный плана формирования территорий общин в Николаевской области и заявил, что местные «депутаты и царьки» решили поделить земли и предприятия.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Также напомним, что в селе Грушевка состоялись сборы жителей, на которых сельчане выступили против Перспективного плана объединения громад, утвержденного Минрегионом.

3 февраля возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса». Люди выступили против Перспективного плана, разработанного облгосадминистрацией, и потребовали присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района.

Также ранее, 29 января, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.