Вадим Пидберезняк у микрофона

Руководитель николаевской областной организации партии ВО «Батьківщина», экс-народный депутат Вадим Пидберезняк считает, что при создании перспективного плана объединения общин чиновники ОГА не учли мнение жителей многих сел и поселков, которые на сегодняшний момент еще не вошли ни в одну ОТГ.

Об этом политик сообщил в четверг, 13 февраля на общественных слушаниях в селе Лысая Гора, сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

По его мнению, при объединении общин руководство области должно учитывать интересы местных жителей, а не желание отдельных лиц, в том числе действующих народных депутатов и крупных землевладельцев.

— Прежде чем создавать перспективный план объединения чиновники облгосадминистрации должны были пригласить к себе сельских голов и представителей общин, чтобы узнать мнение людей. Этого не было сделано и поэтому мы сегодня имеем не один такой случай, что общины выступают против принудительного присоединения. Подобная ситуация возникла в селе Грушевка, где местные жители настроены решительно. Если власть не услышит людей, то они готовы к кардинальным действиям - перекрытие трассы государственного значения, – отметил в своем выступлении Вадим Пидберезняк.

Вадим Пидберезняк также отметил, что «принудительное» объединения общин напрямую связано с законом о продаже земли. Общины «нарезают» так, чтобы потом можно было выгодно продать землю отдельным заинтересованным лицам.

Стоит отметить, что местные жители выступают против принудительного присоединения к Мигиевськой ОТГ (с центром в селе Мигия), так как в их селе проживает около 3 тысяч человек - это одно из крупнейших сел района, имеет полное право и необходимую инфраструктуру, чтобы стать центром объединенной общины. В случае присоединения к Мигиевськой ОТГ опорная школа, больница и другие важные объекты будут находиться в селе Мигия, к которой трудно и долго добираться из-за того, что дорога полностью разрушена.

По результатам слушания Лысогорская община решила направить своих представителей в село Тарасовка для поиска компромисса в вопросе создания Лысогорской ОТГ.

Как известно, перспективный план формирования территорий общин области является планом укрупнения городов областного значения и создания новых ОТГ. Этим планом предусматривается создание новых 45 объединенных действующих общин на территории Николаевской области, в том числе и в городах областного значения.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский раскритиковал перспективный плана формирования территорий общин в Николаевской области и заявил, что местные «депутаты и царьки» решили поделить земли и предприятия.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Также напомним, что в селе Грушевка состоялись сборы жителей, на которых сельчане выступили против Перспективного плана объединения громад, утвержденного Минрегионом.

3 февраля возле села Нечаянное Николаевского района местные активисты устроили митинг и перекрыли трассу «Николаев – Одесса». Люди выступили против Перспективного плана, разработанного облгосадминистрацией, и потребовали присоединить Даниловский и Счастливский сельсоветы Березанского района к Нечаянской ОТГ Николаевского района.

Также ранее, 29 января, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района вышли на митинг под здание Николаевской облгосадминистрации. Бугский и Дымовский сельсоветы хотят объединиться в одну ОТГ, однако, по словам митингующих, Бугский сельсовет принуждают присоединиться к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскомус просьбой обеспечить реализацию права жителей Еланецкого района на добровольное объединение в объединенную территориальную общину (ОТГ) с центром в селе Воссиятское.

Также отметим, что жители села Воссиятское Еланецкого района собираются перекрыть трассу в знак протеста против планов Николаевской облгосадминистрации по созданию ОТГ.