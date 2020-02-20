Прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, сегодня, утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района.

Люди недовольны тем, что после встречи с губернатором их требования не были услышаны и не были внесены в перспективный план создания объединенных громад.

Сначала николаевцы митинговали на улице с плакатами: «Лоббирование интересов Барны - это неуважение к своим избирателям», «Господин Стадник, почему вы так цинично обманули громады?», «Стадник, Барна, руки прочь от Константиновской ОТГ», «Президент Зеленский, мы избрали вас не для того, чтоб назначенные вами чиновники ОГА так относились к людям», «Мы вам верим, а вы нас не слышите».

— Выходи, подлый трус!, - так митингующие требовали, чтобы к ним вышел губернатор Александр Стадник.

Однако, ни глава облгосадминистрации, ни его заместители так и не вышли к людям. В итоге, участники акции сами пошли в Николаевскую ОГА, где им открыли конференц-зал, попросив немного подождать губернатора, который в это время возлагает цветы.

— Вроде президент - нормальный человек, но таких людей ставит… Я этого не понимаю, – заявил один из протестующих.

Прождав чиновника около часа, селяне приняли решение вернуться домой и устроить митинг на трассе, посчитав, что так они скорее дождутся губернатора.

— Он обещал, но сделал совсем иначе. Он представитель президента, гаранта конституции. Он плевал на наши права. Разве так можно? Мы уже говорили ему не один раз. Мы уже третий раз пришли под ОГА. Он голову в песок спрятал и не хочет нас слышать. Если он нас не слышит мы будем перекрывать трассу на Киев. Тогда не мы к нему, а уже он к нам приедет! – сказал один из жителей села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.