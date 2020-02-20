Жители села Константиновка Новоодесского района сегодня 20 февраля, собрались на митинг около здания Николаевского областного совета с требованием о встрече с главой облгосадминистрации Александром Стадником.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Около 50 человек пришли с плакатами: «Лоббирование интересов Барны - это неуважение к своим избирателям», «Господин Стадник, почему вы так цинично обманули громады?», «Стадник, Барна, руки прочь от Константиновской ОТГ», «Президент Зеленский, мы избрали вас не для того, чтоб назначенные вами чиновники ОГА так относились к людям», «Мы вам верим, а вы нас не слышите» и другими.

Селяне возмущены тем, как Николаевская ОГА под руководством губернатора Александра Стадника приняла решение о создании объединенной территориальной общины с центром в селе Гурьевка, а не в Константиновке, как хотят жители.

— Выходи, подлый трус!, - так митингующие требуют, чтобы к ним вышел губернатор Александр Стадник.

Один из участников акции рассказал, что в случае, если Александр Стадник не встретится с ними, то они будут вынуждены перекрывать трассу в сторону Киева, чтобы о проблеме узнал президент Украины Владимир Зеленский.

— Если они не выйдут к нам и не пообщаются с нами, мы будет применять крайние меры. Мы поедем домой в Константиновку и перекроем трассу на Киев. И будем ходить. Тогда президент услышит, что тут сидят хамелеоны, - сказал житель села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.



