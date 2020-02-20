Начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак приехал к селянам, митингующим на трассе возле села Константиновка, и при них позвонил главе ОГА Александру Стаднику.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, жители села Константиновка Новоодесского района уже несколько часов продолжают акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходят дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Губернатор Николаевщины так и не приехал к митингующим. По информации НикВести, глава области наотрез отказался ехать и общаться с митингующими в прямом эфире. К протестующим приехали только представители правоохранительных органов - начальник УСБУ в Николаевской области Виталий Герсак и замначальника полиции по общественной безопасности Максим Ахрамеев.

В ходе общения руководителем упраления СБУ митингующие рассказала, что их основаное требование - пообщаться с Александром Стадником.

— Основное требование людей - мы хотели видеть главу областной администрации. 2 часа сидели там его ждали, никто не вышел. Ни то, что он не вышел, даже представители не вышли. Хотя бы заместитель вышел…, - рассказал представитель митингующих.

В свою очередь, Виталий Герсак сообщил, что он со своей стороны сделает все возможное, чтобы губернатор все таки встретился с селянами и ответил на их вопросы. Он также добавил, что пригласит на эту встречу депутата облсовета Федора Барну.

— Насколько мне известно, его нет на месте. Но заместители тоже никто не вышел? Давайте сделаем так, я подыму этот вопрос сегодня с губернатором, я вам договорюсь о встрече. В моем присутствии мы просто пообщаемся, и вам ответят на все ваши вопросы. Просто я инициирую эту встречу, потому что я понимаю, что если с вами не хотят встречаться…. Я его принципиально прошу, чтобы он дал ответы, для чего он это делает,- сказал Виталий Герсак.

В присутствии людей Виталий Герсак позвонил главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, после чего сообщил митингующим, что губернатор готов встретиться с ними завтра утром в 9:00 в Николаеве.

Виталий Герсак сообщил, что тоже будет присутствовать на встрече.

— Завтра в 9 утра. Я с вами приеду. Пожалуйста, я вам пытаюсь помочь хоть как-то. Меня же сюда никто не приглашал. Я к вам приехал и хочу пойти на встречу. Я вместе с вами завтра в 9 утра, будем в облгосадминистрации. Я все со своей стороны сделаю, чтобы и он вас услышал, и вам помочь. Я вам обещаю,- сказал Виталий Герсак.

После этого, жители села согласились закончить свою акцию и позволили возобновить движение по трассе.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».