Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник объяснил почему у него возникает так много конфликтных ситуаций с представителями объединенных территориальных общин области.

Сегодня, 27 февраля Александр Стадник вышел к митингующим возле здания ОГА представителям Михайловской объединенной территориальной громады и пригласил их продолжить общение в кабинете, - сообщают НикВести.

По словам губернатора, последние 5 лет представители местной власти не занимались системно вопросом формирования ОТГ в Николаевской области. Именно поэтому, считает Александр Стадник, на сегодняшний день возникает так много претензий к Николаевской ОГА.

— Был глава районной госадминистрации, были районные депутаты, были областные депутаты. Я считаю, что это была их обязанность и работа обсудить с вами, как будет проходить объединение, где будет центр. Это их работа. Я вам скажу, что вы не отдельный район Николаевской области. 19 районов Николаевской области идут по такой же программе. Из большинства районов никто из глав администраций, сельских голов, областных депутатов не принял максимальное участие и не сделали ничего для того, чтобы зайти в этот закон максимально правильно. Все абстрагировались, отошли, потому что у всех своя карьера, интересы, а людей бросили. А теперь что получается? Все идет на меня, - сказал Александр Стадник.

Также глава ОГА добавил, что долгое время не вмешивался в вопрос формирования ОТГ для того, чтобы у людей была возможность определиться самостоятельно.

— Я получается, как судья, должен определить. Это ж не правильно. В первую очередь, есть методика формирования общин, есть закон. Вы же должны понимать, что я не могу брать и решать такие вопросы одним росчерком пера. Я не хочу. Я до последнего не вмешивался в эти процессы лишь для того, чтобы у людей была возможность самостоятельно определиться, - добавил Александр Стадник.

Как известно, на сегодняшний день в Николаевской области существует ряд проблем при формировании объединенных территориальных общин. Жители области устраивают митинги под зданием Николаевской облгосадминистрации, перекрывают дороги национального значения и требуют учесть их мнение при формировании ОТГ.

В частности, жители Бугского и Дымовского сельских советов Новоодесского района устроили митинг под зданием Николаевской ОГА и заявили, что выступают против их принудительного присоединения к Сухоеланецкой объединенной территориальной общине.

Жители села Константиновка Новоодесского района возмущены решением Николаевской облгосадминистрации создавать ОТГ с центром в селе Гурьевка, а не в Константиновке. Стоит отметить, что жители Константиновки устроили протест на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне несколько часов безостановочно переходили дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Помимо этого, жители Тарасовского сельского совета в Первомайском районе выступили против перспективного плана по формированию объединенных территориальных громад, разработанного Николаевской облгосадминистрацией, согласно которому села Тарасовка, Бандурка, Лозоватка, Светоч, Шевченко и поселок Новоолександровка должны присоединиться к Синюхинобродскому сельсовету с админцетром в селе Синюхин Брод. Жители сельсовета считают такое решение экономически и инфраструктурно необоснованным и выступают за объединение с Лысогорским сельсоветом.

Также жители Михайловской объединенной территориальной громады, которая была создана еще в 2016 году, выступили против их присоединения к Степовскому сельсовету.