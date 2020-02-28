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Один из активистов, забросавших депутата Николаевского горсовета Павла Зоткина яйцами, записал видеообращение с извинением за то, что «не сделал этого раньше».
Запись опубликовали в фейсбук-сообществе NK. News.
— Здравствуйте, Павел Сергеевич! Меня зовут Вадим, и я тот самый человек, который наградил вас «звездой Новороссии». Я хочу извиниться перед вами за то, что не сделал этого раньше, — сказал он.
Активист рассказал, что его родственники воевали на Донбассе добровольцами, а один из них погиб во время выхода из Иловайска.
— Я сделал это, потому что мой отец пошел добровольцем воевать в 2014 году в составе Вооруженных сил Украины. Также мой дядя пошел воевать добровольцем в 2014 году, так же в составе Вооруженных сил Украины. И также мой родственник Тарас Брус, который пошел воевать в 2014 году, в составе добровольческого батальона «Днепр-1» героически погиб во время выхода из Иловайского котла. Он погиб от рук существ, которые носили такую же символику, которую вы «рекламировали» 23 февраля. Это даже не символика Советского Союза, а символика Российской Федерации, с которой мы воюем уже 6-й год, — отметил Вадим.
Также он назвал Павла Зоткина «позором Украины», прославляющим страну-агрессора.
— То, что вы сделали это случайно, я сразу отметаю. Поскольку вы не настолько глупы и тупы, чтобы допускать такие оплошности. А учитывая вашу историю «архангела Новороссии», вы однозначно прославляли страну-агрессора. Вы — позор Украины, — отметил он.
Активист добавил, что готов нести ответственность, если своим поступком нарушил законодательство.
Напомним, в среду, 26 февраля, в Николаевском городском совете Павла Зоткина забросали яйцами.
К депутату подошли активисты «Нацдружин», требуя объяснить, почему он поздравил николаевцев с 23 февраля, разместив открытку с флагом Российской Федерации. После чего бросили в голову депутата яйцо.
Как известно, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.
На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.
25 февраля народный депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию Павла Зоткина.
27 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, Павел Зоткин заявил, что написал заявление в полицию на людей, которые разбили об его голову яйцо и потребовал от них извинений.
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Один из активистов, забросавших депутата Николаевского горсовета Павла Зоткина яйцами, записал видеообращение с извинением за то, что «не сделал этого раньше».
Запись опубликовали в фейсбук-сообществе NK. News.
— Здравствуйте, Павел Сергеевич! Меня зовут Вадим, и я тот самый человек, который наградил вас «звездой Новороссии». Я хочу извиниться перед вами за то, что не сделал этого раньше, — сказал он.
Активист рассказал, что его родственники воевали на Донбассе добровольцами, а один из них погиб во время выхода из Иловайска.
— Я сделал это, потому что мой отец пошел добровольцем воевать в 2014 году в составе Вооруженных сил Украины. Также мой дядя пошел воевать добровольцем в 2014 году, так же в составе Вооруженных сил Украины. И также мой родственник Тарас Брус, который пошел воевать в 2014 году, в составе добровольческого батальона «Днепр-1» героически погиб во время выхода из Иловайского котла. Он погиб от рук существ, которые носили такую же символику, которую вы «рекламировали» 23 февраля. Это даже не символика Советского Союза, а символика Российской Федерации, с которой мы воюем уже 6-й год, — отметил Вадим.
Также он назвал Павла Зоткина «позором Украины», прославляющим страну-агрессора.
— То, что вы сделали это случайно, я сразу отметаю. Поскольку вы не настолько глупы и тупы, чтобы допускать такие оплошности. А учитывая вашу историю «архангела Новороссии», вы однозначно прославляли страну-агрессора. Вы — позор Украины, — отметил он.
Активист добавил, что готов нести ответственность, если своим поступком нарушил законодательство.
Напомним, в среду, 26 февраля, в Николаевском городском совете Павла Зоткина забросали яйцами.
К депутату подошли активисты «Нацдружин», требуя объяснить, почему он поздравил николаевцев с 23 февраля, разместив открытку с флагом Российской Федерации. После чего бросили в голову депутата яйцо.
Как известно, в воскресенье, 23 февраля, Павел Зоткин поздравил николаевцев с Днем защитника Отечества, празднование которого власти Украины отменили в 2014 году, перенеся его на 14 октября.
На поздравительной открытке депутата были размещены кадры из советского фильма «Офицеры», а также герб и флаг Российской Федерации. Позже депутат все-таки удалил публикацию.
25 февраля народный депутат от партии «Слуга народа» Виталий Безгин обратился в Службу безопасности Украины, потребовав расследовать публикацию Павла Зоткина.
27 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, Павел Зоткин заявил, что написал заявление в полицию на людей, которые разбили об его голову яйцо и потребовал от них извинений.