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Жители двора по улице Карпенко 49/1 в Николаеве жалуются на стихийную свалку, которая образовалась рядом с мусорными баками. С декабря прошлого года мусор по этому адресу еще не вывозили.
Об этом в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» сообщила Наталья Резникова.
— Такой ужас с начала декабря 2019 года! До сих пор никто не планирует вывозить эту «красоту». Мусор закрывает половину дороги - проезда для машин уже практически нет! – написала Наталья Резникова.
Отметим, что 8 января на странице администрации Заводского района появилась информация о ликвидации подобной свалки по улице Андреева и Сенной.
Негабаритный мусор работники администрации убрали вместе с представителями организации «Региональный экологический клуб».
Ранее жители города жаловались на стихийную свалку и кучи мусора в этом месте.
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил жителей города, которые снимают на видео людей, которые выбрасывают мусор из авто и создают стихийные свалки, а также призвал горожан «присоединяться к этой теме».
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Жители двора по улице Карпенко 49/1 в Николаеве жалуются на стихийную свалку, которая образовалась рядом с мусорными баками. С декабря прошлого года мусор по этому адресу еще не вывозили.
Об этом в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» сообщила Наталья Резникова.
— Такой ужас с начала декабря 2019 года! До сих пор никто не планирует вывозить эту «красоту». Мусор закрывает половину дороги - проезда для машин уже практически нет! – написала Наталья Резникова.
Отметим, что 8 января на странице администрации Заводского района появилась информация о ликвидации подобной свалки по улице Андреева и Сенной.
Негабаритный мусор работники администрации убрали вместе с представителями организации «Региональный экологический клуб».
Ранее жители города жаловались на стихийную свалку и кучи мусора в этом месте.
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил жителей города, которые снимают на видео людей, которые выбрасывают мусор из авто и создают стихийные свалки, а также призвал горожан «присоединяться к этой теме».