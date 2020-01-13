По результатам служебного расследования трех работников Каховского райотдела отстранили от занимаемой должности, трех - уволили из органов внутренних дел, еще к трем применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Напомним, руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и работников, непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка.

- В результате ненадлежащих первоочередных следственных действий работников Каховского отдела полиции при расследовании убийства я принял решение о проведении служебного расследования. Относительно полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания, - отметил начальник областного главка полиции Александр Прокудин.

В частности, в отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности.

- Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, примененное дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве, а также старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, уволены из органов внутренних дел Украины, - сообщили в полиции.

По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Как известно, в новогоднюю ночь в городе Каховка в Херсонской области убили 26-летнего мужчину. Его близкие подозревают полицию в расследовании ненадлежащим образом.

ГБР начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП в Херсонской области, который может быть причастен к убийству 26-летнего мужчины.

В свою очередь председатель Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.