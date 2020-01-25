Новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв» в Николаеве полноценно планируют запустить в феврале-марте 2020 года.

Об этом сообщил заместитель мэра Николаева Юрий Андриенко, пишет пресс-служба городского совета.

Стоит отметить, что на сегодняшний день троллейбусную линию вокруг Намыва запустили в тестовом режиме.

— Могу подтвердить, что в конце февраля, в марте троллейбусная линия на Намыве полноценно заработает. Сегодня она запущена в тестовом режиме, должен пройти период адаптации. Связано это с техническими моментами. Установлено новое оборудование, модульная электрическая подстанция. Сейчас проходит обучение сотрудников КП «Николаевэлектротранс», как правильно и быстро на ней работать. Так, потратим немного больше времени, но лучше подойти к этому вопросу серьезно, с подготовленными специалистами, чтобы в будущем не иметь проблем, - отметил Юрий Андриенко.

Напомним, 14 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич официально открыл строительство новой троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. В ноябре 2018 коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» просило 40 миллионов гривен на строительство троллейбусной линии.

Позже стало известно, что стоимость строительства линии в микрорайоне «Намыв» возросла с 29,7 миллиона гривен до 41 миллиона гривен.

В мае при заключении нового договора цена на строительство линии выросла почти на 4 миллиона. В то же время, Александр Сенкевич рассказал, что троллейбусная линия не будет запущена ко Дню города в связи с поздним выделением денежных средств.